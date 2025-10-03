Forlì, i farmaci gratis a casa attraverso un’App: la nuova sfida di tre farmacie di Forlifarma

Comodità e semplicità, risparmio economico e di tempo, innovazione e una forte valenza sociale. Se la farmacia è il principale e più autentico presidio sanitario territoriale di prossimità per ogni cittadino, ora grazie a Forlifarma Spa, sono direttamente le farmacie comunali a bussare alla porta dei forlivesi per consegnare loro i medicinali e i prodotti per la cura della persona, di cui hanno bisogno.

È partito mercoledì 1 ottobre in via sperimentale su 3 farmacie del territorio – Farmacia Comunale De Calboli, Farmacia Comunale Ospedaletto e Farmacia Comunale Zona Iva – il servizio di ordine on-line di prodotti da banco e medicinali con prescrizione medica e successiva consegna diretta al domicilio dell’utente, che Forlifarma Spa ha voluto fortemente mettere a disposizione della comunità siglando una convenzione con la società milanese 4K, leader nazionale nel settore dell’home delivery farmaceutico.

Le farmacie comunali sono ora presenti in Pharmap, un’App per smartphone (IOS e Android) che consente ai cittadini di effettuare direttamente dal proprio telefono cellulare un ordine rivolto alle farmacie convenzionate, scegliendo a quale di loro espressamente indirizzarlo. Il farmacista, collegato alla piattaforma, riceverà un alert al momento dell’ordine, lo potrà visualizzare in tempo reale e preparare i prodotti richiesti in una busta sigillata e rispettosa della privacy del richiedente. Questa, poi, verrà consegnata a un corriere denominato “pharmaper”, il quale provvederà a recapitare i medicinali direttamente all’indirizzo segnalato dall’utente.

Il servizio, in questa fase iniziale di sperimentazione, sarà fornito gratuitamente da Forlifarma Spa ai forlivesi, senza quindi alcun costo di spedizione e consegna.

La società di gestione delle farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli, guidata dall’Amministratore Unico, Vittorio Manes, crede fermamente nel valore sociale di questa opportunità di cui possono avvalersi tutti i privati cittadini, ma anche associazioni, comunità assistenziali, centri diurni e RSA del territorio e che porta a soddisfare ancor più efficacemente e compiutamente, i bisogni “di tutti”. Nessuno escluso, in ottemperanza alla missione e ai valori, profondi e fondativi, di un servizio pubblico come quello farmaceutico. Per questa ragione, l’iniziativa ora avviata in 3 strutture cittadine, in caso di auspicato gradimento, verrà progressivamente estesa alle altre farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli.

Il progetto è stato ufficialmente presentato questa mattina in Municipio, alla presenza del vicesindaco del Comune di Forlì, Vincenzo Bongiorno, dell’assessora al Welfare di Comunità, Angelica Sansavini, dell’Amministratore Unico di Forlifarma Soa, Vittorio Manes e del suo Direttore Amministrativo, Davide Cangini.