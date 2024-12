Forlì, i costruttori incontrano il questore e parlano del rischio infiltrazioni legato agli investimenti su Pnnr e opere anti alluvione

FORLI’. L’ultima riunione dell’anno del Consiglio Generale di Ance Forlì-Cesena è stata l’occasione per ospitare il questore della provincia di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, e per intavolare un confronto sulle tematiche della sicurezza e legalità. Nel corso del dibattito, i costruttori ed il questore hanno affrontato gli argomenti sulla sicurezza urbana, la gestione della immigrazione e degli adempimenti conseguenti, la sicurezza, l’ordine pubblico, la legalità ed i riflessi che questi aspetti riverberano sulla attività delle imprese e sul territorio provinciale.

Franco Sassi, presidente di Ance Forlì-Cesena, ha aperto i lavori introducendo il questore, insediatosi nella nostra Provincia da circa un anno, e con una grande esperienza alla guida dei reparti mobili più importanti d’Italia. Insieme agli ospiti si è sviluppato un prezioso ed interessante confronto anche relativamente ai possibili rischi di sgraditi tentativi di infiltrazioni che i prossimi ingenti investimenti nella provincia, Pnrr e opere di prevenzione da eventi alluvionali, potrebbero portare con sé.

«Siamo grati al Questore – afferma Franco Sassi – per essersi reso disponibile al dialogo con noi in maniera così franca, su temi tanto delicati e complessi, ma anche determinanti per il nostro territorio. Vogliamo esprimere un ringraziamento anche a tutte le forze dell’ordine che con professionalità e competenza si impegnano quotidianamente a garanzia della correttezza e legalità, a beneficio di tutti noi cittadini e delle attività produttive”