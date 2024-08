Forlì, i colleghi a Zattini: “Forza sindaco

Non si esaurisce l’ondata di affetto e solidarietà nei confronti del sindaco, Gian Luca Zattini, dopo che giovedì ha reso noto di avere alcuni problemi di salute. Una delle prime persone alle quali il primo cittadino di Forlì si è rivolto è stato il fratello Vittorio, parroco a San Pietro in Vincoli.

«Un paio di sere fa Gian Luca e la moglie sono venuti da me in parrocchia a comunicarmi direttamente la situazione - racconta don Vittorio -. Ho appreso la notizia con la speranza che sia una cosa superabile e mi sono affidato al Signore nella preghiera, quello che cerco di fare per sostenere uomini e donne in questi casi. Ho saputo poi che ha comunicato pubblicamente la sua necessità di curarsi. Penso che Gian Luca andrà avanti nella sua attività politica, è ottimista e abbastanza tranquillo, conosce lo staff medico del Pierantoni e sa di essere in buone mani. E’ chiaro che ora bisogna capire esattamente qual è la situazione clinica, ovviamente la grande speranza di tutti e che si tratti di una malattia risolvibile». Don Vittorio, così come il fratello Gian Luca, ha ricevuto tanti messaggi di sostegno da amici e conoscenti. «Mi hanno inviato messaggi anche alcuni compagni del Ginnasio, tutti sono dispiaciutissimi. Questa ondata di solidarietà nei confronti di mio fratello dà una spinta a me e sicuramente anche a Gian Luca per guardare avanti con fiducia».

Anche nella tarda giornata di ieri sono continuati ad arrivare messaggi di sostegno per la battaglia che il sindaco deve affrontare da moltissimi amministratori senza distinzioni di bandiere politiche. «In questi ultimi cinque anni di presidenza della Regione – ha scritto Stefano Bonaccini - ho avuto con lui un buon rapporto di collaborazione, al di là delle differenze politiche che mai hanno fatto venir meno la correttezza istituzionale. Insieme a un rapporto personale sincero e leale. Sono certo che affronterà quello che lui stesso ha definito “un ospite inatteso” forte del sostegno e della vicinanza dell’intera comunità forlivese e di quella regionale. Forza sindaco, siamo con te». Solidarietà anche dal primo cittadino di Rimini, Jamil Sadegholvaad e da tutta la politica locale. Alle manifestazioni di affetto arrivate ieri a fiume, subito dopo la diffusione della notizia, si sono aggiunte anche quelle del gruppo territoriale del Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra e il Popolo della famiglia.

A stringersi attorno al sindaco è anche il Comitato unitario vittime del fango che esprime la propria solidarietà con l’auspicio che il sindaco «possa al più presto riprendere serenamente il suo ruolo fondamentale». Oltre alla vicinanza espressa da Daniele Valbonesi, anche Elisa Deo gli ha dedicato un lungo post: «Io e Gianluca ci conosciamo dal 2009 quando assieme abbiamo iniziato come sindaci e devo dire che in momenti difficili mi è stato vicino dimostrando qualità personali e umane davvero apprezzabili – ha scritto su Facebook -. Ecco perché, in un periodo in cui mi vedo anch’io costretta a fare nuovamente i conti con la malattia in famiglia e comprendo molto bene i sentimenti che suscita, mi sento particolarmente vicina a lui con l’augurio che possa affrontare questa sfida con coraggio e soprattutto possa guarire al più presto. Un pensiero speciale a tutti i malati oncologici e a chi li supporta».