Forlì, i capi scout Agesci al raduno nazionale sulla felicità

Saranno 247 i capi dell’Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani) che dal territorio di Forlì parteciperanno alla Route nazionale 2024, il percorso pensato per le comunità capi che culminerà in un incontro nazionale a Villa Buri a Verona da giovedì a domenica. Un appuntamento voluto anche in occasione del 50° anniversario della nascita di Agesci dalla fusione di Agi e Asci. La Zona di Forlì a Verona farà la sua parte, con la partecipazione di 16 Comunità Capi per un totale di 239 capi e 8 in servizio nel Tangram Team (gruppo di capi che faranno servizi per logistica, organizzazione e accoglienza).

«Saremo un bel numero – spiega Sofia Rapeli, una dei responsabili di zona di Agesci –. Il tema nazionale è “Generazioni di felicità” e su questo i capi scout si sono preparati tutto l’anno». Nel dettaglio sono stati chiamati a scegliere un tema da affrontare in comunità capi. Tra questi: felici di accogliere, felici di vivere una vita giusta, felici di prendersi cura e custodire, felici di generare speranza, felici di fare esperienza di Dio, felici di essere appassionati, felici di lavorare per la pace, felici di essere profeti di un mondo nuovo.

