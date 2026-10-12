Forlì, i bambini scoprono sicurezza e il rispetto della natura

Martedì e mercoledì i bambini della scuola per l’infanzia “La Rondine” usciranno dalle aule per scoprire il quartiere a piedi. È questo il cuore dell’iniziativa proposta dal centro sociale anziani “Primavera”, in collaborazione con la scuola, il Comitato di Quartiere Ca’Ossi, i vigili di quartiere e le Guardie ecologiche volontarie per avvicinare i bambini, attraverso l’esplorazione diretta dell’ambiente, al tema della sicurezza in strada, a casa e a scuola. Due le passeggiate in programma, dalle 9.30 alle 11, lungo il percorso che conduce dalla scuola al centro sociale “Primavera”, alla chiesa San Giovanni Battista per poi attraversare il parco delle Stagioni e giungere in piazzetta Curiel, centro commerciale del quartiere, sede della Polizia locale e di molte associazioni di volontariato. L’iniziativa coinvolgerà bimbi di 4 e 5 anni che, lungo il tragitto, osserveranno con l’aiuto dei vigili la segnaletica stradale, le indicazioni delle varie direzioni, la cartellonistica, la pista ciclo-pedonale, gli edifici pubblici e privati, i giardini. Un modo per stimolare la loro curiosità e per incoraggiarli all’acquisizione di comportamenti corretti e responsabili in modo giocoso e semplice. Le guardie ecologiche che li accompagneranno, li stimoleranno ad osservare la natura, come rispettarla, conoscere il nome degli alberi ed il loro importante ruolo, i fiori del prato, gli animali che lo abitano, vedranno la zona del parco riservata ai cani e altro ancora. Una occasione per orientare i bambini al gusto della scoperta e dell’esplorazione, stimolare la loro curiosità per il conoscere e il sapere e passeggiare in maniera spensierata per il proprio quartiere favorendo, così, il loro senso di appartenenza. Coinvolgere i più piccoli in percorsi sul territorio, dunque, per accresce autonomia e senso civico e contribuire a formare una coscienza matura e responsabile verso sé stessi e gli altri. Al termine, festosamente e cantando, i piccoli saluteranno tutti in piazzetta Curiel, tra i volti noti del quartiere e le molte associazioni che lo animano.