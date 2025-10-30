Forlì, i 50 anni di Agriflex: “Dietro ogni successo si cela il coraggio”

Nei giorni scorsi il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l’assessore alle attività produttive Paola Casara hanno visitato la sede generale di Agriflex, azienda leader (sin dal 1975) nella progettazione e realizzazione di impianti per la gestione automatizzata di materie prime in polvere e liquide. Gli Amministratori sono stati accolti dalla proprietà di Agriflex – il titolare e fondatore Luciano Agri, affiancato dalle figlie Daniela e Milena – insieme a un gruppo di dipendenti.

La visita, oltre a rappresentare un momento significativo di conoscenza dello stabilimento forlivese, è stata anche un’occasione per celebrare i 50 anni di storia di Agriflex, un traguardo che testimonia l’impegno costante dell’azienda nell’innovazione e nello sviluppo strategico e commerciale. “Cinquant’anni di storia, per un’impresa, rappresentano molto di più di un semplice anniversario: sono cinquant’anni di crescita, investimenti e occupazione per un intero territorio” ha dichiarato Zattini. “Come sindaco della città di Forlì, non posso che ringraziare e complimentarmi con la famiglia Agri, perché questo traguardo fa da volano a nuovi obiettivi e alla volontà di tutto il gruppo di rafforzare la propria presenza e il legame con tutta la Romagna”. L’azienda, infatti, ha recentemente annunciato l’apertura di nuovi uffici nel centro di Ferrara. “Dietro ogni successo si cela il coraggio” ha dichiarato l’azienda, parafrasando una citazione del fondatore Luciano Agri. “Con la presenza del Sindaco Zattini, celebriamo non solo i 50 anni della nostra storia ma anche il legame con il territorio di Forlì, che è il cuore pulsante delle nostre radici e della nostra costante evoluzione.”.