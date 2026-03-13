Forlì, i 100 anni di Silvia Bergamini, anima della San Vincenzo alla parrocchia Regina Pacis

Il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno ha portato, in rappresentanza del Comune di Forlì, gli auguri a Silvia Bergamini in occasione del suo centesimo compleanno. Nata a Dovadola, nel dopoguerra è stata impiegata presso la Camera del Lavoro del paese prima di trasferirsi a Forlì insieme al marito Aldo Mantellini, deceduto alcuni anni fa, con il quale ha festeggiato 65 anni di matrimonio. Nel corso della vita ha coltivato la passione per i viaggi attraverso la quale ha conosciuto Paesi in tutto il mondo, dall’Europa all’America dall’Africa all’estremo oriente. Grande impegno è stato dedicato anche alla solidarietà e al volontariato in particolare nell’ambito della Conferenza di San Vincenzo presso la parrocchia di Regina Pacis. Nel corso della festa per i cento anni, condivisa con parenti e amici, Silvia Bergamini ha ricevuto da vicesindaco una pergamena insieme al caloroso abbraccio a nome dell’intera comunità forlivese.