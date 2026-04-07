Forlì, Hera accelera sul teleriscaldamento: dal 13 aprile al via i lavori in via Macero Sauli

Hera accelera i lavori nei cantieri in vista della scadenza del Pnrr: il termine ultimo è fissato a giugno 2026. Riprendono i lavori sulle reti di acqua e gas in via Macero Sauli, in programma dal 13 aprile fino a fine maggio. Proseguono a ritmo serrato, infatti, i cantieri per il rinnovo dei sottoservizi in diverse zone della città, in una corsa contro il tempo per l’utilizzo dei fondi legati al Pnrr.

Il progetto “Estensione sistema teleriscaldamento efficiente Città di Forlì”, strategico per la decarbonizzazione del territorio, procede con cantieri multipli tra la zona stazione e i quartieri Foro Boario, Ospedaletto e Coriano. In viale della Libertà resta interdetto il controviale lato Faenza per il collaudo finale delle reti. Avanzano anche i cantieri stradali avviati a febbraio e in chiusura a fine maggio.

Per quanto riguarda la viabilità, in via Orceoli resta in vigore il senso unico da via Bertini all’incrocio con via Schuman verso Faenza. In via Marchetti è confermata la chiusura totale, con accesso esclusivo per residenti e attività. Situazione analoga in via Correcchio, sbarrata in ambo i sensi tra le rotonde Bertini e Bernale, dove il transito è consentito solo a chi risiede o lavora in zona. Torna sotto i ferri l’importante asse di via Macero Sauli, resa percorribile in questi giorni per dare respiro al traffico.

Dal 13 aprile la strada sarà nuovamente interessata dai lavori per sostituire le condotte del gas tra le vie Ravegnana e Macchiaioli, e la linea gas-acqua tra le vie Marchetti e Bertini. L’intervento richiederà circa due mesi. Per limitare l’impatto sulla viabilità, Hera adotterà un intelligente sistema a cantieri mobili: le chiusure stradali interesseranno solamente singoli tratti di circa cento metri per volta, o saranno rigorosamente circoscritte allo spazio compreso tra due incroci successivi.

Una strategia studiata per contenere al minimo indispensabile i disagi per i forlivesi, già abituati ai lavori nelle strade della città, pur garantendo i serrati ritmi di esecuzione richiesti dal Pnrr.