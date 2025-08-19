Forlì ha ricordato Tonino Spazzoli e i martiri partigiani

Martedì 19 agosto, alle 9.30 presso il cippo dedicato a Tonino Spazzoli, posizionato nel luogo della sua uccisione in via Ravegnana, nei pressi di Coccolia in Comune di Ravenna, si è svolto un momento di raccoglimento per ricordare l’uccisione del partigiano che dopo essere stato torturato in carcere fu anche costretto ad assistere alla macabra esposizione del cadavere del fratello Arturo Spazzoli e degli altri patrioti Iris Versari, Silvio Corbari e Adriano Casadei i cui corpi il 18 agosto 1944 vennero appesi ai lampioni di piazza Saffi.

Il Comune di Forlì, rappresentato dal Vicesindaco Vincenzo Bongiorno, il Comune di Ravenna con il Vicesindaco Eugenio Fusignani, la famiglia Spazzoli, i rappresentanti di ANPI e FIAP hanno reso omaggio al martire con il posizionamento di due corone commemorative e un mazzo di fiori.

Erano presenti a questo momento anche l’Associazione Mazziniana Italiana, l’Associazione Nazionale Carabinieri, il partigiano Giovanni Nanni e la comunità di Coccolia. A seguire una delegazione ha raggiunto il Cimitero Monumentale di Forlì dove sono stati ricordati, presso le loro tombe, i martiri partigiani Iris Versari, Adriano Casadei, Silvio Corbari, Arturo e Tonino Spazzoli. A conclusione della mattinata la rappresentanza è stata accolta presso la Caserma del 2° GMA Aeronautica Militare di via Solombrini dedicata ad Arturo Spazzoli.