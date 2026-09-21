Forlì, ha il divieto di avvicinamento alla ex compagna, ma la aggredisce fratturandole il setto nasale: 51enne in carcere

Venerdì 18 settembre, i Carabinieri di Forlì, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia in carcere – emessa dalla Corte di Appello di Bologna – a carico di un 51enne, condannato con sentenza del Tribunale di Bologna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di “maltrattamenti in famiglia” e “lesioni personali”. L’uomo - che dal maggio 2026 aveva ottenuto una misura alternativa al carcere, con applicazione del divieto di dimora a Bologna, comune di residenza della ex compagna, e del divieto di avvicinamento alla donna - nei giorni scorsi, a Forlì, ha violato il provvedimento, ma non solo: raggiungendo la donna in un temporaneo domicilio, l’ha picchiata, con frattura del setto nasale, lesioni medicate presso l’ospedale di Forlì. I carabinieri del Radiomobile lo hanno denunciato per lesioni gravi segnalando la violazione alla Corte di Appello di Bologna. Veniva quindi revocato immediatamente il precedente beneficio per il ripristino della custodia in carcere.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo, presso una struttura di Castrocaro Terme, dove aveva trovato temporaneo alloggio, e a dare esecuzione al provvedimento con il conseguente trasferimento presso la Casa Circondariale di Forlì.