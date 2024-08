Forlì. Ha chiuso lo storico negozio “Barbara e Patrizia”. Le titolari: “Fase positiva per l’attività ma è arrivato il momento di fermarsi”

Ultimo giorno di attività ieri per lo storico negozio di abbigliamento, intimo e merceria, da “Barbara e Patrizia”, fondato nel 1955 da Doria Benvenuti. «Stiamo vivendo una fase particolarmente positiva per la nostra attività in termini di incassi, afflussi e apprezzamento dei nostri clienti – affermano Barbara Benvenuti e Patrizia Zoli, titolari del negozio e da 46 anni impegnate al suo interno –, ma siamo arrivate a un livello di stanchezza che non ci permette più di andare avanti. E così, a malincuore, abbiamo preso la decisione di chiudere la saracinesca, per sempre». Questo negozio di via Ravegnana, 348, è ormai una “istituzione” per i quartieri di Ospedaletto e Pianta, tra i più popolosi della città. Per quasi 70 anni ha servito clienti di ogni età, migliaia di persone che oggi tributano in massa un grande ringraziamento per il lavoro svolto fin qui. «Siamo entrambe in pensione – continuano Barbara e Patrizia – prima di chiudere abbiamo provato a offrire l’opportunità di proseguire a varie persone, ma in tanti si sono tirati indietro di fronte al grande lavoro che viene richiesto per tenere aperta un’attività come questa. Da 46 anni lavoriamo dalle 8.30 alle 19.30, tutti i giorni tranne il giovedì pomeriggio. A dicembre si lavora senza sosta fino alla sera della vigilia. Chiudiamo per 15 giorni in agosto, ma il resto dell’anno siamo sempre state aperte. E’ un impegno che non riusciamo più a sostenere».

In questi giorni si accavallano i ricordi per le due commercianti, associate a Confesercenti. «L’affetto dei nostri clienti è stata la più bella soddisfazione che ci potesse capitare in queste ultime settimane – affermano –. Ovviamente c’è un velo di malinconia perchè da questo negozio sono passate le nostre vite, quelle delle nostre famiglie, i progetti che abbiamo realizzato; affiorano ricordi splendidi e dolorosi, come la perdita di Doria, la nostra fondatrice e madre di Patrizia, da cui abbiamo imparato tutto».

Barbara, cugina di Patrizia, lavora nel negozio dal 1978. Si fermò l’ultimo giorno delle scuole superiori per dare una mano mentre aspettava che il padre la venisse a prendere. Da quel momento, non ha più smesso. Nel 1993, Patrizia e Barbara hanno rilevato l’attività da Doria e suo marito Geo. «Questo locale è un baule di ricordi per noi, ma quelli resteranno con noi così come la fiducia che tantissima gente ci ha dato in questi anni, consentendoci di toglierci importanti soddisfazioni e resistere alle rivoluzioni che hanno attraversato e stanno attraversando il mondo del commercio. Chiudiamo a testa alta, per nostra scelta e con l’orgoglio, nel nostro piccolo, di aver fatto qualcosa di grande».