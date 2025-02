Forlì ha celebrato la Madonna del Fuoco FOTOGALLERY

Centro storico di Forlì gremito per la festa patronale della Madonna del Fuoco. La straordinaria giornata di sole ha generato un afflusso record di persone nel cuore pulsante della città. Se la grande fiera ambulante, allestita per l’intera giornata lungo via delle Torri, piazza Saffi, corso Garibaldi e le piazze Cavour, Duomo e Ordelaffi, ha letteralmente fatto il pieno, l’evento religioso più importante è stata la messa pontificale in Cattedrale delle 11, celebrata dal vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza, con l’assistenza del suo predecessore alla guida della Diocesi, il vescovo emerito mons. Lino Pizzi. In prima fila c’erano il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il prefetto Rinaldo Argentieri, insieme ad esponenti delle autorità civili, militari e dell’ordine pubblico, senza dimenticare il presidente del Consiglio comunale di Cervia Giovanni Grandu, accompagnato da una delegazione di circa 40 persone, in gran parte membri del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, nel rispetto di una tradizione sorta nel XVII secolo e che ha ripreso vigore, grazie anche allo studioso forlivese Gabriele Zelli.