Forlì ha celebrato la festa della Repubblica FOTOGALLERY

Dopo il momento istituzionale in piazzale della Vittoria, con alzabandiera e omaggio al Monumento ai caduti del prefetto Rinaldo Argentieri (che ha letto il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella) dei sindaci di Forlì e Cesena, Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca, e del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Samuele Sighinolfi, la cerimonia si è spostata ai giardini pubblici. Qui sono state consegnate le onorificenze concesse dalla Repubblica (ai neo cavalieri Giulia Carducci e Alessandro Rapisarda e al neo ufficiale Dario Gorini) e ai Maestri del lavoro (Sonia Canestrini, Monica Cavalieri, Silvia Fantini Giorgio Magnani, Monica Mariani e Morena Minotti, mentre Rosanna Cera è stata sorteggiata per ricevere il riconoscimento a Roma direttamente dal presidente Mattarella). Protagonista della festa il mondo della scuola, la Costituzione, i giovani (citati anche nel discorso del prefetto Argentieri) e la Resistenza. L’associazione “Pietre Resistenti” ha messo in scena una parte della sua piece teatrale, ma le “Pietre Resistenti” sono state protagoniste anche all’ingresso del giardino, con le tegole a formare i colori della bandiera italiana, e poi con la consegna a tutti i presenti dei sassi, donati anche al prefetto Argentieri ( raffiguranti l’ex amato presidente Sandro Pertini).