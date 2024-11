Forlì, guida ubriaco fradicio su un’auto rubata e senza avere mai avuto la patente: 51enne denunciato

Martedì pomeriggio i Carabinieri di Forlì, hanno denunciato uno straniero di 51anni, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora, quale presunto autore dei reati di “ricettazione”, “porto di armi od oggetti atti ad offendere” e “guida in stato di ebbrezza alcolica”.

I militari, dopo una segnalazione pervenuta al 112, circa la presenza di un’utilitaria che si aggirava con fare sospetto nella zona residenziale di Durazzanino, hanno effettuato ricerche in area intercettando e bloccando l’uomo, che si trovava alla guida del veicolo. I carabinieri hanno immediatamente accertato che l’auto era stata in precedenza rubata in un’altra zona residenziale di Forlì quindi hanno proceduto a sottoporre il veicolo ed il conducente a perquisizione rinvenendo, all’interno della giacca indossata dall’uomo, due paia di forbici di cui non era in grado di giustificarne il possesso, che sono state sequestrate. Inoltre, constatato che l’uomo, sprovvisto di patente mai conseguita, emanava un forte odore di alcol ed appariva in stato alterato, lo hanno sottoposto alla prova dell’etilometro riscontrando valori di 1,28 g/l, ben al di sopra di quelli consentiti dal Codice della Strada.

Al termine delle attività di rito, l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario mentre il responsabile deferito alla Procura della Repubblica di Forlì per i reati indicati nonché sanzionato amministrativamente per guida senza patente.