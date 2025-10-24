Forlì, guida mentre guarda il tablet: multe a raffica e sanzioni a tre camionisti

Forlì
  • 24 ottobre 2025
Forlì, guida mentre guarda il tablet: multe a raffica e sanzioni a tre camionisti

Nella settimana tra il 13 ed il 19 ottobre, tre camionisti sono stati sanzionati dalla Polizia di Stato di Forlì perché sorpresi a circolare in autostrada A14 col cronotachigrafo (una scatola nera che registra i tempi di guida e riposo del conducente) alterato o non funzionante. Due di loro, in particolare, non avevano l’apparecchio correttamente sigillato; il terzo aveva fatto installare un sensore di un tipo non conforme. Per tutti e tre, è scattato il ritiro della patente (che sarà sospesa dalla Prefettura per un periodo variabile tra 15 giorni e 3 mesi) oltre alla decurtazione di 10 punti per ciascuno di loro e a sanzioni pecuniarie da oltre 800 euro fino a 1.700.

Smartphone e tablet alla guida

Complessivamente, nella settimana appena trascorsa le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno contestato 326 infrazioni (di cui 31 per mancato utilizzo di seggiolini e sistemi di ritenuta, 12 per utilizzo di smartphone e tablet durante la guida) e decurtato 452 punti dalle patenti, 18 delle quali sono state ritirate (3 per guida in stato di ebrezza).

Carico di acetilene

Sempre in A14, un altro camionista è stato sanzionato perché stava effettuando irregolarmente un trasporto di acetilene; gas altamente infiammabile, classificato come “merce pericolosa” che richiede particolari cautele durante il trasporto e specifici documenti al seguito, al fine di rendere più sicuro l’intervento delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso in caso di inconvenienti. Il conducente, però, aveva con sé solo documenti incompleti in cui, per giunta, era indicata anche solo una parte del carico: per l’uomo, dunque, è scattata la sanzione di oltre 400 euro.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui