Forlì, guida mentre guarda il tablet: multe a raffica e sanzioni a tre camionisti

Nella settimana tra il 13 ed il 19 ottobre, tre camionisti sono stati sanzionati dalla Polizia di Stato di Forlì perché sorpresi a circolare in autostrada A14 col cronotachigrafo (una scatola nera che registra i tempi di guida e riposo del conducente) alterato o non funzionante. Due di loro, in particolare, non avevano l’apparecchio correttamente sigillato; il terzo aveva fatto installare un sensore di un tipo non conforme. Per tutti e tre, è scattato il ritiro della patente (che sarà sospesa dalla Prefettura per un periodo variabile tra 15 giorni e 3 mesi) oltre alla decurtazione di 10 punti per ciascuno di loro e a sanzioni pecuniarie da oltre 800 euro fino a 1.700.

Smartphone e tablet alla guida

Complessivamente, nella settimana appena trascorsa le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno contestato 326 infrazioni (di cui 31 per mancato utilizzo di seggiolini e sistemi di ritenuta, 12 per utilizzo di smartphone e tablet durante la guida) e decurtato 452 punti dalle patenti, 18 delle quali sono state ritirate (3 per guida in stato di ebrezza).

Carico di acetilene