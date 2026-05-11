Forlì, guida il Tir in autostrada senza l’abilitazione sulla patente: mille euro di multa al camionista

Forlì
  • 11 maggio 2026
Forlì, guida il Tir in autostrada senza l’abilitazione sulla patente: mille euro di multa al camionista

Nel corso della scorsa settimana, la Polizia Stradale di Forlì ha passato al setaccio i mezzi pesanti in transito sull’autostrada A/14: quelli più malmessi sono stati accompagnati presso la sede di Pievesestina di Cesena per le verifiche del caso da parte degli ingegneri della Motorizzazione Civile: su 6 di questi sono state rilevate avarie talmente gravi da imporne la sospensione immediata dalla circolazione e l’invio ad una revisione straordinaria. Nel corso del servizio, complessivamente sono state rilevate 46 infrazioni per inefficienze dei mezzi controllati e altre violazioni al Codice della Strada.

Uno dei conducenti, in particolare, un 36enne straniero, è stato sorpreso senza le abilitazioni professionali necessarie per effettuare l’autotrasportatore e anche non in regola con i documenti di soggiorno: per lui sono scattate la denuncia per ingresso illegale nel territorio dello Stato e sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada per quasi 1.000 euro. Il suo mezzo (che trasportava gomma) è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni e a revisione straordinaria a causa delle gravi lesioni al telaio del rimorchio riscontrate dai tecnici.

Auto e moto

A Forlì nei giorni scorsi le pattuglie della Polizia Stradale, armate di Trucam (il dispositivo che rileva in tempo reale la velocità dei veicoli) hanno monitorato i conducenti in transito, fermando quelli dal piede pesante.

Sono stati individuati complessivamente ben 53 tra motociclisti ed automobilisti che correvano troppo, per i quali sono scattate multe per oltre 9.000 euro ed il taglio di quasi 150 punti dalle patenti. La Polizia Stradale ricorda che l’eccesso di velocità è una delle principali cause degli incidenti stradali, che ogni anno provocano ingenti costi sociali ed economici.

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