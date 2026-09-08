Forlì. Guasto alla linea, treno bloccato prima della stazione. Scatta l’evacuazione di 250 passeggeri

Treno pieno di turisti bloccato per un guasto alla linea poco prima di arrivare alla stazione di Forlì. Il convoglio Monaco-Ancona partito ieri mattina alle 9.34 è rimasto bloccato con 250 persone a bordo (molti tedeschi, ma anche Russi e Polacchi, oltre a tanti italiani che rientravano) in territorio forlivese, all’altezza di via Giovanni Giardini. Vista l’impossibilità di risolvere in tempi brevi il guasto alla linea, dopo un’ora di attesa e di “sofferenza” i passeggeri, alcuni molto provati dal lungo viaggio, sono stati fatti evacuare. Sul posto sono arrivati Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia locale, Croce Rossa, 118 e protezione civile per dare conforto e aiutare i turisti, la situazione è stata trattata come una maxi emergenza. Dopo tante ore di viaggio diverse persone avevano bisogno di bere o di un aiuto sanitario, c’erano anche diverse famiglie con bambini.