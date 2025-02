Forlì guarda al mercato dell’aerospazio: decolla la Fondazione Mercury VIDEO

C’erano i massimi esponenti del mondo istituzionale questa mattina, in Comune a Forlì, per illustrare nel dettaglio modalità operative e obiettivi della Fondazione Mercury, ente senza fini di lucro che mira a elevare la città di Forlì a punto di riferimento nel mercato dell’aerospazio anche facendosi da ponte tra mondo della formazione e imprese.

Nelle prossime settimana l’atto notarile formalizzerà la costituzione della Fondazione che vede due soci fondatori, Comune e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, ma che sarà aperta all’ingresso di soci partecipanti come potranno essere sia enti pubblici che privati. Oltre al vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla e al sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, erano presenti il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini assieme al suo vicepresidente, Gianfranco Brunelli ed esponenti del mondo accademico dell’Università di Bologna.

“L’aerospazio è un settore strategico – ha detto Colla -. Là in alto, si gioca una partita geopolitica e geoeconomica. La Fondazione non è un tassello ma una parte strategica, qui si fa qualcosa per il nostro Paese”.