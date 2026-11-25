«Un bambino che sta male in un posto non corre ad abbracciare le dade. Le educatrici hanno sempre dimostrato un’attenzione e una cura particolari per i nostri figli». Un gruppo di genitori con i bambini che frequentano il nido dove lavorano le due educatrici condannate in primo grado a 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti scende in campo per difenderle.

«Per mesi abbiamo taciuto. Non ci siamo esposti, per rispetto del processo - affermano -. Ora sentiamo la necessità di parlare noi. Non ce la facciamo più a stare zitti mentre leggiamo sui giornali una descrizione che non corrisponde a quello che abbiamo vissuto tutti i giorni, noi e i nostri figli, come frequentatori di quel nido, alcuni anche per più anni consecutivi. Noi genitori abbiamo vissuto quel nido dall’interno, attraverso l’esperienza quotidiana dei nostri figli. Per anni abbiamo accompagnato i bambini in quella struttura e molti di noi continuano a farlo. I nostri figli entravano in quel nido felici. Al momento dell’uscita - proseguono i genitori - erano tranquilli, puliti, coccolati e desiderosi di tornare il giorno successivo. Correvano incontro alle loro dade. Le abbracciavano. Le chiamavano per nome a casa, le disegnavano, le volevano al loro compleanno. Noi questo lo abbiamo visto con i nostri occhi, ogni giorno, per anni. Un bambino che sta male in un posto non fa così. Un bambino che ha paura non corre ad abbracciare chi gli fa del male. Tra l’altro molti dei nostri figli, durante l’ultimo anno di nido, parlavano e raccontavano tutto quello che facevano. E nei loro racconti non c’è mai stato un accenno a comportamenti violenti o aggressivi. Le educatrici hanno sempre dimostrato un’attenzione e una cura particolari, mantenendo con le famiglie un rapporto costante, fornendo aggiornamenti quasi quotidiani sulle attività svolte e sulle condizioni dei bambini, anche attraverso fotografie e video. In tredici anni di attività del nido, nessuno ha mai visto un segno di disagio, un livido inspiegabile, un pianto strano, un rifiuto di entrare». Il gruppo che difende le educatrici è formato da 12 mamme e 8 papà che hanno sottoscritto una lettera per sostenere le insegnanti. «In tantissimi abbiamo reso testimonianza in favore delle maestre dei nostri figli; dispiace che, nonostante non vi sia stata alcuna videoregistrazione che potesse smentirci, non siamo stati tenuti nella giusta considerazione. In questa vicenda, fino a oggi, lo spazio mediatico è stato occupato esclusivamente da un’unica versione, ovvero quella dell’ex dipendente, rimasta al nido per soli due mesi, che ha sporto denuncia, con la quale alcuni genitori avevano riscontrato delle problematiche. Un altro aspetto risulta per noi inspiegabile - aggiungono-: sono stati indicati come parti offese anche alcuni bambini che avrebbero assistito a maltrattamenti nei confronti di alcuni loro compagni; secondo questo criterio avrebbero dovuto essere indicati come parti offese tutti i bambini iscritti, e non solo un gruppo minoritario di essi, visto che tutti condividevano le giornate all’asilo con le stesse maestre. Quello che ci fa più male come genitori, è che anche le dade dei nostri figli sono mamme, e stanno soffrendo enormemente per questa situazione assieme ai loro figli e ai loro familiari. Siamo fiduciosi che la giustizia possa fare il proprio corso, e confidiamo nel prossimo grado di giudizio. I nostri figli aspettano il ritorno delle loro dade. E noi con loro».