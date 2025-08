Forlì, Gruppo 8: “I picchetti militanti minacciano i posti di lavoro locali”

“Il cuore dell’eccellenza industriale italiana, lo spirito stesso del “Made in Italy”, è tenuto in ostaggio”. Inizia così una dura nota di Gruppo 8 a fronte della protesta dei lavoratori. “Ai nostri cancelli a Forlì, un piccolo e radicale sindacato, il SUDD Cobas, ha scelto di lanciare una campagna di disordini e disinformazione che minaccia non solo la nostra azienda, Gruppo 8, ma l’intero tessuto economico della nostra comunità. Le loro azioni non rappresentano una legittima vertenza sindacale; sono un attacco politico aggressivo ai posti di lavoro, alla reputazione e al patrimonio che generazioni di italiani hanno costruito con grande fatica. Gruppo 8 è un’impresa orgogliosamente italiana e un importante contributore dell’economia locale. La nostra partnership con investitori internazionali non solo ha garantito centinaia di posti di lavoro, ma ha anche iniettato capitale vitale nella nostra regione, permettendoci di competere su scala globale. Il marchio “Made in Italy” è una promessa di qualità, artigianalità e affidabilità, una promessa che la nostra azienda ha sempre onorato”.

“Il SUDD Cobas fa disinformazione”

Continua la nota: “Tuttavia, i continui e ingiustificati picchetti del SUDD Cobas sono un attacco diretto a questa promessa. La loro protesta non riguarda i dipendenti di Gruppo 8, che godono di salari equi e nel pieno rispetto del contratto di lavoro. Al contrario, stanno sfruttando una controversia con uno dei nostri conto terzista, Sofalegname S.r.l.s, una questione che abbiamo già affrontato con tempestività. Ci siamo impegnati pubblicamente in un’indagine completa e trasparente e stiamo lavorando per garantire che l’intera nostra filiera rispetti i più alti standard lavorativi. Nonostante questi sforzi in buona fede, il SUDD Cobas ha scelto di intensificare i suoi attacchi. Le loro tattiche, dal blocco dell’ingresso del nostro stabilimento alla diffusione di false informazioni sui social media, sono progettate per seminare il caos e creare uno spettacolo mediatico. Non si tratta di una tattica negoziale, ma di intimidazione industriale. Le vere vittime di questa campagna sono i nostri lavoratori e le loro famiglie. Ogni giorno in cui le nostre attività vengono interrotte da questi picchetti aggressivi, i loro mezzi di sussistenza sono a rischio. Ogni titolo negativo generato dalle buffonate di questo sindacato erode la fiducia che i nostri clienti internazionali ripongono nel marchio “Made in Italy”, rischiando di allontanare affari e posti di lavoro e di spingerli nelle mani di concorrenti stranieri”.

“Proteggiamo il nostro marchio”