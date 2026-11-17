Natale a Forlì, una recente delibera di giunta introduce tre interventi per favorire la mobilità sostenibile, incentivare l’accessibilità e la frequentazione del centro storico, e sostenere i negozi e le attività commerciali del territorio durante le festività natalizie.

“Questo provvedimento si muove lungo tre direttrici – spiegano gli assessori Andrea Cintorino e Giuseppe Petetta - la prima riguarda la sosta in centro; dal 1° dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, a partire dalle ore 13.00 dal lunedì al sabato con disco orario fino a un massimo di due ore, parcheggiare nel cuore di Forlì sarà gratuito. Nei parcheggi con tariffa a lunga-sosta, anch’essi gratis dalle ore 13 in avanti, il disco orario non verrà applicato, mentre la domenica si conferma gratuita tutto il giorno, senza alcuna eccezione di orario o area di sosta. Sono otto anni che adottiamo questa misura, e anche per queste festività abbiamo deciso di replicarla, d’intesa con le associazioni di categoria, per dare ossigeno e nuovo slancio alla rete commerciale del nostro centro storico”.

Continuano gli assessori: “Fino al 31 dicembre 2027, la sottoscrizione degli abbonamenti annuali al bike sharing e alla ciclostazione FS - Ercole Baldini sarà gratuita. Questo significa che i nostri cittadini, ma anche i tanti studenti universitari fuori sede, i turisti e chi si reca a Forlì per ragioni di lavoro o di altra natura, potrà muoversi liberamente, senza spese, con una delle tante biciclette prelevabili in una delle quattordici postazioni del bike sharing distribuite su tutto il territorio cittadino. Chi vorrà potrà anche depositare gratuitamente presso la nuova ciclostazione intitolata al campione Ercole Baldini la propria bicicletta, potendo usufruire di un luogo protetto, aperto h24, videosorvegliato e sicuro a pochi passi dalla stazione ferroviaria, dalla nuova biglietteria di Start Romagna e dai due terminal del trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani. Bike sharing, ciclostazione e sosta sono strumenti reali, soluzioni concrete per vivere meglio, risparmiando, il nostro territorio e le tante opportunità che offre. La promozione di stili di vita sempre più green, offrendo concrete opportunità di risparmio, resta un pilastro fondamentale della nostra visione per la città”.

Concludono gli assessori: “A questo impegno strutturale si unisce, come ogni anno, la misura della sosta gratuita in centro storico nel periodo natalizio: un’iniziativa concreta pensata per sostenere il commercio di vicinato, agevolare lo shopping e invitare tutti a vivere e frequentare il cuore della nostra città”.