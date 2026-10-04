Forlì, grande successo per la Tin Bota Romagna Half Marathon

Si è conclusa questa mattina la due giorni dedicata alla quarta edizione della Tin Bota Romagna Half Marathon, una manifestazione che si conferma punto di riferimento per tutti gli appassionati di podismo e di sport all’aria aperta. Cuore pulsante della manifestazione è stata Piazza Saffi, il centro e l’anima della città di Forlì, che per due giorni si è trasformata nel fulcro dell’evento ospitando il villaggio con gli stand e la linea di partenza/arrivo di tutte le gare podistiche e camminate, sia competitive che non competitive. L’evento, promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Forlì Trail A.S.D. con il supporto di Pancrea ODV avvalendosi del patrocinio del Comune di Forlì e del supporto di UISP Forlì- Cesena, grazie alla passione dei propri volontari e sostenitori, ha saputo fare rete con istituzioni, enti e realtà locali. Sabato dedicato agli amici a quattro zampe Il pomeriggio di sabato 3 ottobre è stato interamente riservato alla Tin Bota Pet Friends, la camminata non competitiva a sei zampe tra le vie del centro storico, alla quale hanno preso parte circa settanta partecipanti. Un momento speciale reso unico dal coinvolgimento dei reparti cinofili di tutte le forze dell’ordine e dei corpi di soccorso: Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Carabinieri e Guardie Zoofile, che hanno accompagnato i cittadini lungo il percorso. Un’occasione per sottolineare l’importanza fondamentale che gli amici a quattro zampe rivestono nella nostra quotidianità, dalla tutela al soccorso, fino alla pet therapy. La giornata si è chiusa con la sfilata degli ospiti del Canile Comprensoriale di Forlì, sia adottabili che in fase di adozione, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema. L’intero ricavato delle iscrizioni di sabato verrà devoluto al Canile Comprensoriale. Domenica di grande podismo e solidarietà La giornata di domenica 4 ottobre ha preso il via alle ore 8:00 l’apertura della segreteria. Padrino e ospite d’eccezione dell’evento è stato Giorgio Calcaterra, che ha corso con il pettorale numero 1. Complessivamente, tra le gare competitive e non competitive, si sono registrati quasi 1.100 partecipanti. Simbolicamente, dalla stessa linea di partenza si sono ritrovati e sono partiti anche i partecipanti alla Marcia della Pace Forlì-Bertinoro che in bicicletta hanno raggiunto prima Forlimpopoli e poi Bertinoro. Ore 9,30 partenza delle corse mezza maratona 21 km competitiva, 10 km competitiva sotto egida UISP e percorsi non competitivi 10 e 4 km. A consegnare le medaglie a tutti i finisher all’arrivo sono stati i ragazzi della squadra di basket in carrozzina della UISP – Associazione Dilettantistica Sportiva “Wheelchair Basket Forlì”. L’evento si è svolto in collaborazione con l’associazione Pancrea ODV. Parte del ricavato delle corse domenicali andrà a sostenere il progetto “Facciamo squadra per la cura del pancreas”, garantendo percorsi gratuiti di attività fisica e fisioterapia presso il Fiosiology Center per i pazienti in cura a Forlì e Cesena.