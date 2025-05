Forlì, grande affluenza per la fiera dei cedri e San Pellegrino FOTOGALLERY

Una giornata quasi estiva ha facilitato l’afflusso di visitatori per l’attesissima Fiera di San Pellegrino, detta anche Fiera dei Cedri, giornata di festa che unisce spiritualità, tradizione e convivialità, animando il cuore della città con bancarelle, profumi, colori e tante occasioni da vivere all’aria aperta.

La Fiera si svolge nel giorno dedicato a San Pellegrino Laziosi, co-patrono di Forlì e figura di profonda devozione popolare, noto in tutto il mondo come protettore degli ammalati di cancro e di ogni malattia grave. Le sue spoglie mortali riposano nella suggestiva Basilica di Santa Maria dei Servi, in Piazza Morgagni, meta ogni anno di numerosi fedeli. Secondo la tradizione, San Pellegrino, vissuto tra il XIII e il XIV secolo, fu miracolosamente guarito da una cancrena. A lui è legato il simbolo del cedro, agrume dalle proprietà benefiche che, nella memoria popolare, veniva utilizzato dallo stesso santo per curare i malati. Ancora oggi, in occasione della festa, i cedri vengono benedetti in chiesa e poi consumati a tavola, come buon augurio di salute e prosperità.

Nel centro storico di Forlì, la Fiera si è snodata tra Piazza Morgagni, via Flavio Biondo e Corso della Repubblica, ospitando decine di bancarelle con cedri profumati, prodotti gastronomici, dolciumi, oggetti per la casa, artigianato e curiosità di ogni tipo.