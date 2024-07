Forlì, gran finale per “Formì&You”

Musica e divertimento, icone e gadget colorati, il meglio della dance che ha fatto ballare la generazione a cavallo della fine del millennio, alternato a incursioni nei miti degli anni Ottanta e Duemila: questa sera sul palco di Formì salgono i protagonisti di “Febbre a 90 Party”, settimo e ultimo appuntamento della rassegna estiva di musica e intrattenimento “Formì&You”, organizzata dal distretto commerciale all’uscita del casello di Forlì dell’A14. Quello che parte alle 20 è un viaggio nostalgico tra i grandi successi della musica italiana e internazionale di quegli anni, da “Nord Sud Ovest Est” degli 883 a “Everybody” dei Backstreet Boys, fino a “All that she wants” degli Ace of Base, passando per Ricky Martin, Hanson, Spice Girls, Articolo 31 e tantissimi altri ancora. Ai più piccoli alle 21.15 (settore viola) è riservato lo spettacolo “Giovannin senza paura” a cura della compagnia “I Pupi di Stac”. L’ingresso è, come sempre, libero e gratuito. A tutti coloro che partecipano un piccolo omaggio rinfrescante: un ghiacciolo “La Bomba” in omaggio, fino a esaurimento scorte.

«Siamo soddisfatti – dice Valentino De Falco, direttore di Formì – di come è stata accolta la rassegna Formì&You dal pubblico, che ha dimostrato di apprezzare la programmazione. Ci sono stati concerti che hanno superato le mille presenze, come quello dei Moka club, e in generale la media è stata positiva. Anche i burattini hanno catturato l’attenzione delle famiglie, pensiamo quindi di continuare a puntare sugli eventi anche per il futuro».