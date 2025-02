Forlì, “Gormiti - The new era game”: la terza D del “Camelia Matatia” alle finali nazionali

Oggi, la classe terza D dell’Istituto Comprensivo n. 8 “Camelia Matatia”, accompagnata dal professore di Tecnologia Roberto Durante, ha partecipato con successo al progetto didattico “Gormiti – The New Era Game”, promosso dalle Grotte di Frasassi con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La classe si è classificata al primo posto, ottenendo l’accesso alle finali nazionali che si terranno a Frasassi il 28 maggio.

Il progetto “Gormiti – The New Era Game” è un’iniziativa educativa gratuita rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia. Attraverso lezioni interattive e quiz coinvolgenti, gli studenti approfondiscono temi legati alla sostenibilità ambientale, al riciclo e alla conservazione delle risorse naturali, ispirandosi alle avventure dei Gormiti, eroi che rappresentano i quattro elementi della natura: Aria, Terra, Fuoco e Acqua.

Durante la giornata, gli studenti della 3D hanno seguito una lezione a distanza di 15-20 minuti, arricchita da slide e video, direttamente dalla loro aula dotata di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). Al termine della lezione, hanno partecipato a un Quiz-Show con domande a risposta multipla a tempo, dimostrando un’ottima preparazione e ottenendo il punteggio più alto tra le classi partecipanti.