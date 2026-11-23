Mentre nei supermercati è iniziata la caccia al panettone Bauli dedicato a Goldrake da mettere sotto l’albero, a Forlì l’iconico robot giapponese c’è chi lo ha già fatto atterrare in mezzo agli alberi del giardino di casa. Quella di Mirko Masetti, 62 anni, cultore e collezionista di quel fantastico mondo retrò che parte dai primissimi anni ’70, visto con gli occhi del bambino che era.

Un gigante in giardino

La fedele e imponente riproduzione che ha deciso di comprarsi la scorsa estate, per festeggiare il cinquantenario della prima puntata trasmessa dalla nipponica Fuji Television, è la versione Spacer, col robot dentro alla navicella spaziale, esattamente come il modellino in plastica all’interno della confezione natalizia dell’azienda veronese, pronto ad uscire e scagliarsi contro i mostri di Vega e distruggerli con l’alabarda spaziale. Proprio come succedeva in passato sugli schermi delle tv, nemmeno sempre a colori in quegli anni. Poi alcune repliche delle navicelle spaziali comparvero tra le giostre – di cui Masetti possiede esemplari rarissimi – all’interno delle quali ogni bambino si è sentito per qualche minuto un po’ Actarus, l’anima e la mente di Ufo Robot.

In Italia la prima puntata di Goldrake venne trasmessa invece solo tre anni dopo l’esordio in Giappone, il 4 aprile del 1978, ma da subito sigle, riviste, giochi e costumi di carnevale diventarono cult, per i bambini così come per i grandi. Questi ultimi più di oggi che di allora, animati dalla ricerca di un mondo vintage sempre più raro.

«La navicella con Goldrake l’ho comprata l’estate dello scorso anno al termine di una fiera a Castelfidardo dedicata agli anni Settanta – racconta Mirko Masetti -. Una corsa contro il tempo, perché sicuramente l’avrebbero voluta in molti, anche se poi non è così facile da collocare. Io la considero una statua monumentale, certamente per le dimensioni: otto metri l’apertura alare fino alle lame rotanti, oltre quattro quelli dalla testa, per un peso di venti quintali».

Tanti visitatori a “Mirkolandia”

Da quel giorno in tantissimi si fermano in strada ad ammirarla - sulla Cervese, all’altezza del civico 293, località Caserma - talvolta degli interi pullman che deviano i loro percorsi per immortalare questa installazione unica». E lui non vede l’ora di fare da cicerone. «Quando sono a casa faccio entrare tutti – assicura Masetti, di professione “cacciatore di sogni” e disc jockey nel tempo libero – e faccio vedere quella che è “Mirkolandia”, uno spazio in cui rivivere quei tempi e quelle emozioni. Entrare in un sogno e viverlo. Mi piace pensare che sia un po’ “l’isola che non c’è”, ma che un pezzo alla volta c’è sempre di più».

Goldrake all’attacco

In effetti di robot ne ha davvero tantissimi, compresi i vari Mazinga, Jeeg robot d’acciaio e tutte le altre icone d’acciaio made in Japan. Ma Goldrake è quello che vince su tutti, come poi accadeva davvero distruggendo gli altri robot cattivi che volevano conquistare il nostro pianeta. Peraltro, con quel capello lungo che ancora oggi sfoggia, a qualcuno Masetti potrebbe davvero ricordare una versione silver di Actarus. Del resto chi lo conosce sa benissimo che tra le sue frasi preferite, un vero inno, c’è proprio quell’indimenticabile “Goldrake, all’attacco”. Una passione lontana la sua, anni luce, ma anche anni e anni a ricercare quelle attrazioni fatte proprio di luci e suoni.

Un museo di navicelle

La prima giostrina-navicella la acquistò oltre vent’anni fa, quando ancora i prezzi erano “abbordabili”. Oggi sono alle stelle, che per figure spaziali non è nemmeno così paradossale. Lo è di più che, ricordando il testo della sigla iniziale, pur mangiando “insalate di cibernetica” Goldrake detestava i “vegani”, che in quel cartone però erano solamente i mostri di Vega. Resta da sapere cosa ci farà con tutto quello che ha accumulato nel corso della vita.

Il sogno: un museo retrò

«Il mio sogno è trasformare questa tenuta in una sorta di Luna Park degli anni ’70 – rivela Mirko Masetti - a ingresso libero, animato dai giochi e dai personaggi tipici di quel periodo. Che possa poi diventare ed essere riconosciuto un museo delle giostre retrò, con tanto di visite guidate. Insomma quell’isola che non c’è e che tutti hanno sempre sognato».