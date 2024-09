Forlì, Go To Fly presenta la stagione invernale dell’aeroporto: più collegamenti con la Sicilia

Cinque voli settimanali su Catania e due per Trapani e Atene. Una tariffa lancio a 19,99 euro per viaggiare dal 1° novembre al 31 dicembre 2024. Sono le proposte invernali lanciate ieri mattina da Go To Fly per ampliare la propria offerta dall’aeroporto “Ridolfi” di Forlì. La compagnia virtuale dello scalo romagnolo che fa capo a F.A. S.r.l. punta quindi forte sull’isola. «La Sicilia rappresenta uno dei mercati più importanti per GoToFly, non solo a livello turistico, ma soprattutto per i voli business – si legge in una nota della società –. Con l’incremento delle frequenze su Catania e Trapani, la compagnia punta ad offrire un servizio “tailor made” rivolto alle aziende delle città emiliano-romagnole e siciliane. L’obiettivo dichiarato è quello di facilitare gli scambi commerciali, proponendosi come vettore strategico tra i due territori. Grazie a una maggiore flessibilità operativa, sarà più facile organizzare meeting di lavoro e riunioni d’affari, sfruttando sia le tariffe sempre più competitive sia il servizio personalizzato che da sempre contraddistingue GoToFly». I collegamenti da e per Catania-Fontanarossa aumentano a 5 frequenze settimanali (lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica), mentre Trapani incrementa a 2 voli settimanali (martedì e venerdì). Per inaugurare la stagione invernale, GoToFly lancia la promozione “GoToFly Time”, con tariffe a partire da 19,99 euro. La promozione è valida fino al 22 settembre e consentirà di volare tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2024 sulle rotte da Bologna-Forlì verso Catania e Trapani e viceversa.

Non solo Italia nelle tratte dell’aeroporto “Ridolfi”: infatti l’hub di Atene (Grecia) sarà raggiungibile dalla Romagna nei giorni di martedì e sabato dal 7 dicembre.