Forlì. Gli ultimi “Applausi” al Diagonal, cala il sipario sullo storico locale

Finisce un’era per la vita culturale e musicale di Forlì. Dopo trent’anni esatti di attività, il Diagonal Loft Club si prepara a chiudere definitivamente i battenti. Lo storico plesso di via Salinatore, che per generazioni di forlivesi è stato molto più di un semplice locale, verrà demolito insieme all’edificio adiacente per fare spazio a una nuova struttura commerciale.

La parola fine verrà scritta il 31 luglio con una grande festa d’addio, ma la mobilitazione emotiva e collettiva è già iniziata. Per i tantissimi che tra quelle mura hanno ascoltato concerti, scoperto la stand-up comedy o semplicemente condiviso una serata, l’addio sarà graduale e passerà anche da un originale mercatino degli arredi.

Nato nel 1995 dalla scissione di un collettivo che cercava una “casa” stabile per le proprie serate, il Diagonal ha saputo attraversare tre decenni di cambiamenti epocali. «La decisione, definita e inevitabile, deriva dal fatto che le condizioni e le congiunture che permisero la nascita del locale nel 1995 sono venute meno - spiega il socio più longevo del Diagonal, Davide Fabbri -. Abbiamo attraversato tre decenni a cavallo tra i centri sociali e l’esplosione dei social, ma l’idea di connotarci come un luogo minimale e con uno stile e una programmazione sempre coerente ci ha consentito di non passare mai di moda e in qualche modo essere un’istituzione per la collettività forlivese. Oggi immaginare uno spazio di aggregazione giovanile come questo richiede tutt’altro tipo di mindset, per questo non apriremo altrove». Il legame con la città è emerso anche nei giorni della drammatica alluvione del 2023. «Ci siamo chiesti cosa potessimo fare per aiutare, oltre a rimanere chiusi per rispetto - dice l’altro socio, Filippo Maitan -. Abbiamo deciso di aprire lo spazio gratuitamente a tutti i volontari che, terminato di spalare fango, avevano bisogno di staccare la spina e tornare a fare due chiacchiere in un ambiente familiare».

Dal 27 al 30 luglio, il locale si trasformerà in un mercatino degli arredi a prezzo simbolico. «Ognuno potrà portarsi a casa un pezzo di Diagonal - concludono i soci -. Faremo in modo di restituire il locale alle ruspe vuoto. Ce la immaginiamo come una sorta di performance, in cui tutti assieme vedremo sparire il Diagonal». Per l’occasione si è pensato anche di donare ai fruitori del locale che lo desiderano un singolare origami, così che ognuno possa costruirsi il proprio Diagonal. L’ultimo giorno di apertura al pubblico, il 31 luglio, sarà dedicato alla festa “Applausi”(a partire dalle 18), con una dozzina di dj che hanno suonato la loro musica in questi trent’anni anni. Gli artisti presenti saranno: Zeemo, Dj Bastarda, Piero Merola, Toffolomuzik, Bangutot, Nic Matteucci, Frenk, Kusco, Dina Botwin e Hazina. Tutti i dettagli sugli orari del mercatino e della festa saranno comunicati nei prossimi giorni sui canali social ufficiali del Diagonal Loft Club.