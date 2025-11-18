Forlì, gli trovano bastoni da difesa e taser durante un controllo stradale: denuncia e sequestro

FORLI’. Lo scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Forlì, con il supporto dei carabinieri della squadra S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) del 6° BTG “Toscana”, hanno svolto un servizio straordinario del territorio, prioritariamente in orario serale e notturno, per prevenire i reati in genere e contrastare il consumo di sostanze stupefacenti nonché le condotte di guida in stato di alterazione.

I controlli, attuati prevalentemente nelle aree del centro storico e delle zone limitrofe solitamente frequentate da pregiudicati, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di tre persone, in particolare: un uomo per “porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere” poiché, sottoposto a controllo della circolazione stradale, è stato trovato in possesso di due bastoni telescopici da difesa e un taser con tre dardi, che sono stati sottoposti a sequestro penale; due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici compresi tra 0,8 g/l e 1,5 g/l. La patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida.

Nel corso del servizio sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena quali assuntori di sostanze stupefacenti, otto giovani e giovanissimi, due italiani e sei stranieri che, sottoposti a controllo in alcune vie del centro cittadino ovvero aree verdi e luoghi di ritrovo, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, del peso complessivo di circa 10 grammi, sequestrate amministrativamente.