Forlì, gli studenti dell’Istituto Comprensivo 3 puliscono le pietre d’inciampo: “I giovani sanno sempre stupire”

Gli studenti puliscono le pietre d’inciampo di Forlì. Lo segnala con orgoglio ( “i giovani sanno sempre stupire”) il professor Maurizio Gioiello, che da molti anni propone a tutte le scuole forlivesi dei percorsi storici (Pietre d’inciampo, la Forlì ebraica, gli sport e i luoghi storici a partire da fine Ottocento e altri ancora. Il professor Gioiello ha ricevuto un graditissimo messaggio da parte di una insegnante, Lucia Elisa Caliendo, relativo a una classe che aveva accompagnato sul percorso delle Pietre d’inciampo lo scorso 13 aprile. “Le scrivo in qualità di docente dell’Istituto Comprensivo 3 di Forlì, per condividerle un aggiornamento che mi ha riempito di orgoglio e che spero farà piacere anche a lei. A seguito del suo prezioso approfondimento sulle Pietre d’inciampo il 13 aprile, alcuni miei alunni hanno deciso di accogliere concretamente il suo suggerimento. Di propria iniziativa, si sono recati presso i luoghi della memoria della nostra città per pulire le Pietre, ridando loro il lustro e la dignità che meritano. Vedere questi ragazzi prendersi cura del nostro patrimonio storico con tale dedizione è un segnale forte: credo che questo ci faccia davvero sperare nelle nuove generazioni e nel loro senso di responsabilità civile. La ringrazio ancora per aver piantato il “seme” della memoria nei nostri studenti e per lo stimolo che ha saputo dare loro”.