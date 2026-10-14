Forlì, gli studenti del Marconi fanno da tutor alle bimbe per avvicinarle alle materie scientifiche

A Forlì muove i primi passi “Con l’altra metà del cielo”, l’innovativo progetto educativo promosso dalla Fondazione BET SHE CAN ETS insieme al Gruppo Bonfiglioli e in collaborazione con il Comune. L’iniziativa nasce per guidare le bambine verso le discipline STEM e abbattere gli stereotipi di genere fin dalla più tenera età.

A rendere speciale il percorso è la sinergia tra diversi gradi scolastici: 27 studenti e studentesse dell’Istituto Tecnico Marconi vestirano i panni di tutor per accompagnare 15 alunne della scuola primaria Fabbri in un viaggio fatto di laboratori pratici ed esperimenti. Questa collaborazione porterà le giovanissime partecipanti a realizzare ben quattro prototipi meccanici, concretizzando un’alleanza educativa virtuosa che unisce istituzioni, mondo scolastico e tessuto imprenditoriale per valorizzare il talento delle nuove generazioni.