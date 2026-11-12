Forlì, gli splendidi 100 anni della Cartoleria Monti

Forlì
  • 12 novembre 2026
Da sinistra: Marina Armuzzi, Sara Monti, Alberto Monti, Matteo Monti, il sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, l’assessore Luca Bartolini
Da sinistra: Marina Armuzzi, Sara Monti, Alberto Monti, Matteo Monti, il sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, l’assessore Luca Bartolini

In un’atmosfera di festa aperta alla città, tra clienti, estimatori, fornitori e amici, è stato celebrato il secolo di attività della Cartoleria Monti, punto di riferimento a Forlì per autorevolezza e qualità. Una bottega storica che ha legato il proprio percorso imprenditoriale alla famiglia Monti con un passaggio generazionale che ha saputo unire esperienza e innovazione. A nome della comunità forlivese, il sindaco Gian Luca Zattini ha consegnato una pergamena a ricordo di questo eccezionale anniversario.

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