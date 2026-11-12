Forlì, gli splendidi 100 anni della Cartoleria Monti

In un’atmosfera di festa aperta alla città, tra clienti, estimatori, fornitori e amici, è stato celebrato il secolo di attività della Cartoleria Monti, punto di riferimento a Forlì per autorevolezza e qualità. Una bottega storica che ha legato il proprio percorso imprenditoriale alla famiglia Monti con un passaggio generazionale che ha saputo unire esperienza e innovazione. A nome della comunità forlivese, il sindaco Gian Luca Zattini ha consegnato una pergamena a ricordo di questo eccezionale anniversario.