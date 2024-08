Forlì, gli ingegneri guardano con grande fiducia al corso di laurea in Nautica

Pieno sostegno e condivisione per il nuovo corso di laurea in Ingegneria Nautica, al via a settembre a Forlì con grandi prospettive di crescita per il futuro. Un sostegno che si traduce anche nella proposta di dialogo e approfondimento interdisciplinare per i prossimi traguardi universitari. Li hanno garantiti alcuni rappresentanti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena che hanno incontrato il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, nei giorni scorsi. Sono stati ricevuti in Municipio il presidente dell’Ordine, Andrea Bassi, il Consigliere-Segretario, Barbara Ferretti e il Consigliere-Tesoriere, Patrick Falcini. E’ stata l’occasione per approfondire l’articolazione dell’Ordine, composto da oltre 1.500 iscritti, tra liberi professionisti e dipendenti, che operano nei più svariati ambiti ingegneristici e che nelle prime fasi dell’emergenza del post alluvione 2023 si sono prodigati senza sosta per famiglie e imprese, in un dialogo costante con la struttura commissariale e la piattaforma Sfinge.

“Ci troviamo di fronte a grandi professionisti - ha dichiarato il sindaco - persone competenti e di cuore che hanno saputo e voluto dare risposte concrete e tempestive ai Comuni e agli alluvionati nel complicato percorso di ricostruzione del patrimonio pubblico e privato. Questa ammirevole disponibilità è presente ancora oggi, con tantissimi tecnici e dipendenti, anche comunali, che ribadiscono la propria volontà di mettersi a disposizione dei più fragili, di tutte quelle famiglie e imprese che devono ancora inoltrare la domanda per i ristori sulla piattaforma Sfinge”.