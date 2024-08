Forlì, gli agriaperitivi della casina Rio del Sol su Italia Uno

Gli agriaperitivi romagnoli di Casina Rio del Sol protagonisti su Italia 1. È made in Romagna, più precisamente nella campagna forlivese, uno degli aperitivi più trendy dell’estate 2024. Casina Rio del Sol è stata protagonista della puntata speciale di venerdì 16 agosto di Studio Aperto Mag, all’interno della rubrica dedicata al food del tg di Italia 1. Il servizio di apertura a firma dell’inviata Rita Ferrari ha puntato i riflettori sugli agriaperitivi che nel coloratissimo villaggio contadino in via dei Sabbioni accoglie ogni settimana migliaia di persone facendo vivere un’esperienza apprezzatissima di gusto, natura e tradizioni locali. Elemento caratteristico del villaggio sono le tende indiane rivisitate in chiave romagnola, nate da un’intuizione della titolare Marika Servadei