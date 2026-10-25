Forlì, giustizia: Balboni a confronto con magistrati e avvocati

Un tavolo istituzionale per fare il punto sullo stato della giustizia in Romagna, analizzarne le criticità e individuare soluzioni concrete per il territorio. È quello che si è tenuto a Forlì su iniziativa della deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, alla presenza del sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni e dei rappresentanti di magistrati e avvocati degli uffici giudiziari di Forlì, Rimini e Ravenna.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto diretto tra le istituzioni romagnole e i vertici del Ministero. «Ho avuto l’opportunità di esaminare con gli addetti ai lavori le criticità che mi sono state sottoposte e ho sottolineato l’impegno del Governo per rispondere alle aspettative degli operatori», ha dichiarato Balboni, evidenziando come l’ascolto quotidiano di chi lavora nelle aule sia fondamentale per orientare gli interventi in modo efficace.

Durante la riunione si è tracciato il bilancio delle misure già avviate a livello nazionale: dai concorsi per completare gli organici della magistratura alle nuove assunzioni di personale amministrativo, fino ai cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture. Tra i temi al centro della discussione, gli operatori hanno evidenziato il valore della stabilizzazione di quasi 10 mila addetti all’Ufficio per il processo, figura diventata ormai indispensabile per la continuità del lavoro giudiziario.

Sul fronte locale, il sottosegretario ha annunciato l’arrivo di nuovo personale nei Tribunali di Forlì, Rimini e Ravenna per efficientare i servizi e alleggerire i carichi di lavoro. «C’è ancora molto da fare, ma proseguiremo nel dialogo con gli operatori locali per dare risposte concrete ai cittadini», ha concluso Balboni ringraziando la deputata Buonguerrieri per l’iniziativa.