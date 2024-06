Forlì, Giuliana Biondi nuova presidente del Comitato della Croce Rossa

È Giuliana Biondi la nuova presidente del Comitato della Croce Rossa di Forlì. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo i quasi quattrocento elettori, pari al 61% dei volontari dell’associazione, hanno scelto la 63enne, madre di tre ragazze e prima donna dal 1888 (anno di fondazione della Cri forlivese) a ricoprire tale carica, già membro del Consiglio direttivo uscente e da 19 anni volontaria nella sede territoriale di Castrocaro Terme.

Insieme a Biondi comporranno il consiglio per il mandato 2024-2028 anche Enrico Di Lena, 41 anni di cui 19 dedicati alla Cri, nominato vice presidente in occasione della prima riunione del CdA, Elisa Baravelli, classe 1977 e da nove anni nell’associazione, Serena Severi, madre di due ragazzi, 45 anni e da 24 in Cri nella sede di Meldola. Insieme a loro, eletto dai Giovani Cri, ovvero dai volontari di età compresa tra i 14 e i 31 anni, è stato riconfermato il ventinovenne Nicola Gennaretti.

Nel suo discorso Biondi ha ringraziato i volontari per «la fiducia nei miei confronti e verso tutta la squadra che con me ha deciso di intraprendere questa nuova avventura. Ora ci metteremo al lavoro per l’associazione, avendo cura di mettere al centro del nostro servizio le persone in difficoltà del territorio».