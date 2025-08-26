Forlì. Giovedì lavori Hera di manutenzione della rete idrica a Vecchiazzano

Giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 8 e per circa 5 ore, il servizio idrico subirà un’interruzione a Forlì, nel quartiere di Vecchiazzano. Nello specifico, i lavori si concentreranno in via Castel Latino, all’altezza del cantiere Anas, e sono necessari per la realizzazione del 3° lotto della Tangenziale Est.

L’interruzione interesserà alcune vie, mentre in altre la fornitura potrebbe subire solo delle temporanee irregolarità. Potrebbero verificarsi brevi interruzioni, un calo di pressione o un’alterazione del colore dell’acqua, che rimarrà comunque perfettamente potabile.

L’azienda sta avvisando tutti i clienti interessati con volantinaggio. Se hai fornito il tuo numero di cellulare, riceverai un SMS di preavviso. In ogni caso, l’azienda si impegna a contenere al minimo i tempi di lavoro.

Per qualsiasi emergenza, guasto o necessità, è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 il numero di pronto intervento 800.713.900.