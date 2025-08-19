Forlì, giovedì il ricordo di Claudio Chieffo

Sarà il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza a presiedere, giovedì 21 agosto, alle 19, nella chiesa di San Filippo Neri, la messa in suffragio di Claudio Chieffo a 18 anni dalla scomparsa. Nato a Forlì il 9 marzo 1945, aveva iniziato la sua attività nel 1962, a seguito dell’incontro con don Francesco Ricci e mons. Luigi Giussani, portando in tutto il mondo il messaggio cristiano con le sue 114 canzoni cantate in oltre 3.000 concerti dati in ogni dove. Chieffo si spense alle prime ore di domenica 19 agosto 2007 all’Hospice di Forlimpopoli, all’età di 62 anni. Al suo capezzale, oltre alla moglie Marta, sposata nel 1969 e ai figli Martino, Benedetto e Maria Celeste, nati rispettivamente nel 1975, 1980 e 1983, c’era anche l’amico fraterno Flavio Pioppelli, il musicista che lo accompagnò al piano negli ultimi irripetibili concerti e persino durante il passaggio alla “nuova vita”. La liturgia eucaristica di commiato richiamò nel Duomo di Forlì migliaia di persone, familiari, amici, estimatori del suo bel canto e fratelli nel cammino condiviso di Comunione e Liberazione. Molti dei presenti lo accompagnarono al Cimitero di Bussecchio, dove da allora è sepolto. Chieffo sarà ricordato sempre giovedì 21 agosto, alle 21, all’Arena della Rocca di Caterina di Forlì, con un concerto “tributo” dal titolo “L’amore vero”. La serata, ricca di musica, parole e immagini, è proposta dall’associazione Messaggio Musicale Federico Mariotti e l’orchestra Gran Concerto, insieme all’associazione Compagnia Bella, con il sostegno della scuola di musica San Pio X della parrocchia di Cà Ossi e il patrocinio della Diocesi e del Comune di Forlì. All’evento, con ingresso a pagamento (informazioni sul sito www.scuolamariotti.it). parteciperà anche Martino Chieffo, figlio dell’artista.