Forlì, giovani in campo nel turismo rurale: via a un ciclo di incontri formativi

Trasformare i giovani under 35 dell’area forlivese della Romagna in imprenditori del territorio, protagonisti di una nuova filiera che intreccia agricoltura, cultura, ambiente, sport e, soprattutto, accoglienza turistica. E farlo con un progetto che mette insieme orientamento, sperimentazione e accelerazione d’impresa con laboratori dinamici, incontri con esperti, work experience in realtà turistiche locali, apertura di sportelli “Rural Innovation Point” nei Comuni, un hackathon di vallata, e infine una Call for ideas con premi fino a 5.000 euro per le cinque migliori idee imprenditoriali. Lo scopo è “di rivoluzionare il modo di pensare, vivere e raccontare i borghi, i cammini e le tradizioni dell’entroterra”, unendo scuole e imprese, pubblico e privato, “per costruire non solo un turismo, ma una vera e propria comunità resiliente che valorizza la qualità della vita come nuovo capitale economico”.