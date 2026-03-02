Forlì, “Giovani idee per la Romagna rurale”: ecco il bando per gli under 35

Sostenere il talento e la creatività delle nuove generazioni per rafforzare il turismo rurale della Romagna Forlivese: è questo l’obiettivo di “Giovani Idee per la Romagna Rurale”, l’avviso pubblico rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano trasformare un’intuizione in un progetto concreto. L’iniziativa rientra nel più ampio percorso “Giovani Impresa e Turismo Rurale nella Romagna Forlivese”, un programma strutturato che mira a creare un contesto favorevole alla nascita e allo sviluppo di nuove iniziative di natura commerciale, sociale, culturale, legate all’accoglienza, alla valorizzazione delle risorse locali e alla crescita delle aree rurali.

Il progetto complessivo non si limita al sostegno economico, ma prevede un insieme integrato di azioni come percorsi di accompagnamento alla creazione d’impresa, attività formative mirate, laboratori di sviluppo delle idee, sessioni di coaching e momenti di confronto con esperti e operatori del settore. Sono inoltre previsti punti di orientamento sul territorio e occasioni di esperienza diretta presso realtà locali, con l’obiettivo di fornire competenze concrete, rafforzare l’autonomia progettuale dei partecipanti e favorire un collegamento reale tra innovazione giovanile e tessuto socio-economico della Romagna Forlivese, contribuendo al contempo alla vitalità delle comunità locali e alla valorizzazione delle aree interne.

“Credo fortemente - ha dichiarato l’assessora alle Politiche Giovanili e allo Sviluppo Economico del Comune di Forlì, Paola Casara - che investire sulla capacità progettuale e l’imprenditorialità significhi investire nel futuro dei nostri giovani. L’incentivo rappresenta un’opportunità concreta per trasformare idee e talenti in progetti di valore, favorendo autonomia e crescita economica del territorio. Sostenere i giovani nel mettersi in gioco è la chiave per costruire una comunità più dinamica, inclusiva e orientata allo sviluppo sostenibile”.

All’interno di questo quadro si inserisce il bando, che prevede un contributo di 1.500 euro per le proposte selezionate e sostiene la nascita di iniziative capaci di integrare sostenibilità, innovazione e promozione del territorio, generando nuove opportunità occupazionali e un modello di turismo rurale autentico e competitivo.

Il bando si rivolge a giovani con idee focalizzate su: sostenibilità ambientale; innovazione sociale, culturale e tecnologica; turismo esperienziale; valorizzazione delle eccellenze locali; inclusione sociale e nuovi modelli organizzativi per il turismo.

Determinante è il ruolo di Projenia SCS e Techne Scarl, partner del progetto che mettono a sistema competenze strategiche, progettuali e formative per garantire qualità e concretezza all’intero percorso. Projenia cura il coordinamento e l’impostazione metodologica dell’iniziativa, assicurando coerenza, visione territoriale e solidità nella gestione delle attività, mentre Techne fornisce supporto tecnico e strumenti operativi fondamentali per accompagnare i giovani nella strutturazione delle proprie idee e nella loro trasformazione in progetti sostenibili.

La collaborazione tra i due soggetti rappresenta un elemento distintivo dell’iniziativa, grazie a un approccio integrato che unisce progettazione, formazione e accompagnamento, rafforzando il protagonismo giovanile e contribuendo allo sviluppo economico, sociale e culturale della Romagna Forlivese.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 marzo 2026 al link

https://www.giovanimpresafo.it/giovani-idee-per-la-romagna-rurale/