Forlì, Giornate di Raccolta del Farmaco: un 2026 da record targato Forlifarma

Si è conclusa con un risultato straordinario, che supera abbondantemente i già ottimi riscontri dell’anno precedente, la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco attivate anche nelle 11 farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli gestite da Forlifarma Spa dal 10 al 16 febbraio scorsi. L’iniziativa, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Banco Farmaceutico ETS, ha visto ancora una volta la comunità locale rispondere con eccezionale generosità, confermando una sensibilità sempre più profonda verso i bisogni sociali e sanitari delle fasce più fragili della popolazione.

Il bilancio finale della raccolta del farmaco 2026, delinea un quadro di solidarietà in costante incremento negli anni. Nelle farmacie comunali, i volontari del Banco Farmaceutico hanno raccolto complessivamente 2.440 confezioni di medicinali da banco, per un valore economico totale di 22.539,97 euro. Questi dati segnano un sensibile incremento rispetto al già eccellente risultato del 2025, anno in cui furono raccolti 2.230 medicinali per un valore di 21.650,89 euro.

Nello specifico, il 2026 ha fatto registrare una crescita del 9,4% nel numero di prodotti donati e una pari al 4,1% del valore economico delle donazioni rispetto all’anno precedente. Tuttavia, è l’analisi sul lungo periodo a restituire la reale portata del coinvolgimento e dell’impegno dei cittadini: se rispetto al 2023, quando i prodotti consegnati raggiunsero le 1.589 confezioni, le donazioni hanno fatto registrare un aumento del 53,6%, il balzo negli ultimi 5 anni è addirittura del 126,5% a suggello della capacità della popolazione a comprendere l’urgenza della problematica sociale legata alla povertà sanitaria e del ruolo delle farmacie comunali come fondamentale presidio territoriale di coesione sociale.

Ciascuno degli 11 esercizi di Forlifarma ha fornito un contributo essenziale, trasformando ogni singola farmacia in un centro di ascolto e di prossimità. Ognuna di loro, nel proprio bacino territoriale, ha visto confermare o crescere le adesioni alla campagna del Banco Farmaceutico.