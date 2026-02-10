Forlì, Giornate di Raccolta del Farmaco: in campo le 11 Farmacie Forlifarma

Tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco e torna anche nelle farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli l’iniziativa attraverso la quale la comunità prende cura di se stessa, facendosi carico dei bisogni delle sue componenti più fragili e spesso impossibilitate a soddisfare concretamente un’esigenza primaria come quella della propria salute.

Anche quest’anno Forlifarma Spa, la società a capitale interamente pubblico che gestisce le 11 farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli, a partire dal suo Amministratore Unico Vittorio Manes e con tutto il suo personale, aderisce e diventa promotrice e parte integrante ed essenziale delle Giornate di Raccolta del Farmaco, il progetto promosso sin dal 2000 a livello nazionale dalla Fondazione Banco Farmaceuticto alla salute sta diveo ETS. Sino al 16 febbraio, la rete di presidi farmaceutici del territorio è in prima linea per rispondere a un bisogno sanitario che, in Romagna come a livello nazionale, è lungi dall’attenuarsi. Anzi, aumentano sempre di più le persone in condizioni di povertà sanitaria. Il diritntando un’urgenza.

In questo panorama, Forlifarma Spa riafferma la sua identità e la sua funzione orientate al bene comune, ospitando in ciascuna delle sue attività i volontari della Fondazione Banco Farmaceutico. Congiuntamente a farmaciste e farmacisti, sensibilizzeranno i cittadini sull’importanza del dono come prima e più importante forma di cura nei confronti di chi si trova in condizioni di bisogno e grave difficoltà (se non addirittura impossibilità) ad accedere a medicinali e prodotti necessari al proprio benessere. Le persone potranno acquistare uno o più prodotti da banco di prima necessità come analgesici, antipiretici, preparati pediatrici, da lasciare nell’apposito contenitore del Banco Farmaceutico. Questi saranno poi consegnati ad enti e associazioni che si occupano di assistenza alle persone in condizioni di fragilità.

La partecipazione alla 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, rappresenta la sintesi perfetta della missione di Forlifarma Spa: la farmacia non è solo un luogo di acquisto, ma un centro di ascolto e di prossimità capace di intercettare le esigenze della comunità e trasformarle in opportunità di aiuto concreto.

La generosità continua a crescere: +107% di medicinali donati dal 2022

La sensibilità e la risposta alla chiamata dei cittadini di Forlì e Forlimpopoli, poi, si sono dimostrate, anno dopo anno, straordinarie. Nella scorsa edizione dell’iniziativa, la raccolta ha permesso di recuperare 2.230 confezioni di medicinali, per un valore economico complessivo di 21.650,89 euro. Si tratta, rispetto al 2024, di un aumento del 23,5% sui prodotti donati e del 42,4% sul valore economico. Ancora più significativo è il dato sul lungo periodo: le donazioni sono in costante e significativo incremento, al punto che, in raffronto al 2022, hanno fatto registrare un increibile balzo del 107%

Ogni singola farmacia di Forlifarma contribuisce a sostenere l’attività di uno specifico ente caritativo locale. Questo garantisce che ogni farmaco donato dai cittadini forlivesi rimanga sul territorio, andando a beneficio di realtà che ogni giorno assistono i bisognosi del comprensorio, chiudendo così un cerchio virtuoso di solidarietà.

Le 11 Farmacie Forlifarma aderenti all’iniziativa

Forlì: De Calboli, Risorgimento, Ospedaletto, Cà Rossa, Piazza Erbe, Zona Iva, Bussecchio, Punta di Ferro, Villanova, San Leonardo.

Forlimpopoli: Farmacia Comunale Forlimpopoli.

