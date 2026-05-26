Forlì, Giornata mondiale senza tabacco: al “Morgagni Pierantoni” la mostra degli studenti

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco (31 maggio 2026), l’Azienda della Unità Sanitaria Locale della Romagna, in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), rinnova il proprio impegno nella lotta contro il tabagismo e nella promozione di stili di vita sani tra le giovani generazioni. Dalla giornata di oggi, lunedì 25 maggio, e fino a domenica 7 giugno, l’atrio dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì si trasforma in uno spazio espositivo aperto alla cittadinanza per ospitare la mostra “Liberi di Scegliere”.

L’esposizione raccoglie i lavori creativi ed espressivi realizzati dagli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “P. Zangheri” (Istituto Comprensivo n° 7 “Carmen Silvestroni” di Forlì). Attraverso il linguaggio dell’arte, i ragazzi hanno interpretato l’importanza di restare liberi dalle dipendenze, offrendo una potente e matura riflessione sociale. L’immagine simbolo della campagna di quest’anno è rappresentata dal manifesto ufficiale intitolato “Non farti manipolare dal fumo”, ideato e disegnato da Ilenia Cruciano, studentessa della classe 2°E del plesso Zangheri, con la supervisione della docente referente professoressa Paola Mercatali. L’opera, di forte impatto visivo, raffigura un burattino di legno mosso e imprigionato dai fili che fanno capo a due sigarette incrociate, all’interno di una cornice teatrale: un chiaro monito contro le illusioni e le costrizioni generate dal tabacco.L’iniziativa, inserita nel quadro regionale delle “Scuole che promuovono Salute”, corona un anno di intenso lavoro sul territorio.

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, l’Istituto Oncologico Romagnolo e l’AUSL Romagna hanno capillarmente diffuso progetti di prevenzione e sensibilizzazione, ottenendo un’adesione straordinaria che ha visto il coinvolgimento di oltre 60 scuole, l’attivazione di 500 insegnanti e la formazione consapevole di ben 10.000 studenti. La cittadinanza, il personale sanitario e i media sono invitati a visitare l’esposizione presso l’atrio ospedaliero per supportare il messaggio dei ragazzi e condividere i valori di una Romagna sempre più sana e libera dal fumo.