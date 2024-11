Forlì, “Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada”: una mattinata di omaggio e riflessioni - Gallery

Nella mattinata di oggi, la Polizia Locale di Forlì in occasione della “Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della strada“ ha commemorato tutti coloro che hanno perso la vita in tragici incidenti stradali.

Nell’area verde antistante la sede del Comando centrale in via Punta di Ferro, dove l’anno scorso per la stessa celebrazione era stata piantumata una pianta a eterno ricordo, si sono riunite questa mattina le massime autorità cittadine civili e religiose unitamente alla rappresentanza delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, del 118 e ad alcune classi degli Istituti superiori - ITE “ C. Matteucci “ - ITI “ G. Marconi “ e istituto Salesiano CNOS-FAP.

Era inoltre presente un quartetto musicale, il “Forli Saxophone Quartet ” composto da musicisti dell’Istituto Musicale “ A. Masini “ di Forlì, che ha eseguito due brani del loro repertorio offrendo una suggestiva cornice alla cerimonia.

Al termine del momento commemorativo, è seguito un incontro, quale spunto di riflessione, in cui i partecipanti hanno ascoltato le toccanti testimonianze di Fabrizio Perugini, padre di un ragazzo forlivese deceduto in un sinistro stradale e di Miscel Forgione, rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente.

Il tema della sicurezza stradale, anche attraverso gli interventi del Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena e del Presidente dell’Associazione ASAPS, Giordano Biserni ha richiamato l’attenzione dei giovani presenti proponendo una profonda riflessione sul significato ed il valore della vita.

Troppo spesso, comportamenti irresponsabili verso le norme del Codice della Strada portano alle tragiche conseguenze riportate nella cronache Ed è per tale motivo che la sicurezza stradale, rimane da sempre tra gli obiettivi maggiormente perseguiti da questo Comando, insieme all’educazione stradale e alle campagne di sensibilizzazione messe in campo anche in sinergia con le Forze dell’ Ordine e degli Enti del territorio forlivese.