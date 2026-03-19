Forlì, “Giornata mondiale dell’Acqua”: conferenza con Marco Cattaneo a Ridracoli

“Si fa presto a dire acqua”. È il titolo della lectio magistralis che Marco Cattaneo, noto giornalista scientifico e direttore di National Geographic Italia, terrà a Ridracoli in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Appuntamento domenica 22 marzo alle 17 a Idro Ecomuseo delle Acque, dove insieme a Cattaneo i visitatori potranno approfondire il valore dell’acqua, la sua importanza per l’ambiente e le comunità umane, nonché i risvolti geopolitici legati alla sua gestione nell’epoca dei cambiamenti climatici. Per questo il titolo dell’incontro è “Si fa presto a dire acqua”: dietro una parola semplice si nascondono equilibri ambientali, scelte politiche, conflitti sociali, cultura scientifica e responsabilità collettiva.

Per la Giornata Mondiale dell’Acqua saranno inoltre organizzati due turni speciali di visite guidate a Idro Ecomuseo, alle 11 e alle 15 (presentarsi al museo 10 minuti prima dell’inizio della visita), per scoprire tutto sul mondo dell’acqua, l’acquedotto della Romagna e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. L’orario di apertura è dalle 10 alle 18 con gli ultimi ingressi un’ora prima della chiusura.

Sarà possibile infine visitare la diga e partecipare ai primi tour del 2026 sul lago a bordo del battello elettrico.

L’iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso a Idro Ecomuseo e diga.