Forlì, Giornata Mondiale dei Poveri: domenica la messa alla chiesa di Coriano

Domenica 15 novembre, alle ore 10.30, la comunità diocesana di Forlì-Bertinoro si ritrova nella chiesa di Coriano per celebrare la X Giornata Mondiale dei Poveri, con la Santa Messa presieduta dal vescovo Livio Corazza. «Il Signore è il rifugio del povero» (Sal 14,6): è questo il tema scelto da papa Leone per la decima edizione della Giornata Mondiale dei Poveri, un appuntamento che invita la Chiesa e l’intera comunità a interrogarsi sul valore delle persone che vivono situazioni di fragilità e sul modo in cui ciascuno può contribuire a costruire una società più giusta e solidale.

La Giornata dei Poveri diventa un’occasione per rinnovare il senso della solidarietà, rivedere i nostri stili di vita e riscoprire la prossimità come responsabilità collettiva. Non si tratta soltanto di aiutare chi è in difficoltà, ma di riconoscere nei poveri una parte fondamentale della comunità, dando valore alle loro storie, ai loro bisogni e alla loro dignità.

Per questa occasione, la Caritas diocesana promuoverà testimonianze durante le celebrazioni eucaristiche nelle parrocchie, con l’obiettivo di raccontare le esperienze delle persone incontrate quotidianamente attraverso i servizi di ascolto e sensibilizzare la comunità a gesti concreti di vicinanza.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un percorso più ampio di collaborazione territoriale: mercoledì 18 novembre, alle ore 10.30, presso la chiesa della Trinità, in piazza Melozzo 7 a Forlì, prenderà avvio il primo Tavolo per il contrasto alla povertà e la promozione dello sviluppo umano integrale, un’occasione di confronto tra Caritas parrocchiali, associazioni, cooperative ed enti della Consulta diocesana delle realtà socio-assistenziali.

La celebrazione di domenica 15 novembre si terrà presso la chiesa di Coriano, in via Pacchioni 44/a a Forlì, alle ore 10.30, con la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Livio Corazza, a conclusione della visita pastorale.