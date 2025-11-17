Forlì, giornata mondiale a ricordo delle vittime della strada: “La prima causa di morte tra i giovani” VIDEO

“Nella provincia di Forlì-Cesena dal 2023 al 2024 siamo passati da 19 a 30 morti sulla strada, mi sembra un dato non trascurabile. I giovani spesso pensano di essere immuni da tali tragedie mentre è la prima causa di morte per i ragazzi fino a 29 anni”. Anche quest’anno è un bilancio drammatico quello fornito da Giordano Biserni, presidente di Asaps (Associazione nazionale dei sostenitori e amici della Polizia Stradale) in occasione della cerimonia legata alla giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada che si è tenuta, ieri, davanti al Comando di Polizia Locale in via Punta di Ferro.