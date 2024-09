Forlì, giochi da tavolo per imparare a socializzare

Giochi da tavola o con le carte per favorire la socializzazione tra i giovani. Con questo scopo l’associazione culturale “Un’altra storia aps lancia “Cards Face Up-Scopri le tue carte”, nuovo ed innovativo progetto promosso con il sostegno del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e del Comune di Forlì. L’iniziativa è destinata ai ragazzi di età compresa tra i 13 ed i 16 anni e si concretizzerà in sei incontri ogni martedì, a partire dal 10 settembre, dalle 17 alle 19 alla Fabbrica delle Candele, in viale Salinatore 30 a Forlì. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione per garantire una migliore organizzazione delle attività. Giovedì 5 settembre alle 20.30, sempre alla Fabbrica delle Candele, si terrà un incontro di presentazione del progetto aperto ai genitori e a tutti i soggetti interessati. Ma in cosa consiste il progetto? Attraverso l’utilizzo di alcuni giochi da tavolo come Bla Bla Pocket e Dixit, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare e potenziare diverse abilità sociali e personali come comunicazione, empatia, pensiero critico, ascolto attivo, capacità di negoziazione e compromesso, gestione del conflitto e creatività, coadiuvati dal coach Valerio Rustignoli.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare l’associazione al numero 338.6650737 o via email all’indirizzo unaltrastoria.aps@gmail.com.