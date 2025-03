Forlì. Ginnastica ritmica: le atlete migliori si sfidano al Pala Galassi nel weekend

Per il secondo anno consecutivo le migliori ginnaste del panorama internazionale saranno a Forlì. Sabato e domenica il Pala Galassi ospiterà la seconda tappa del campionato italiano di ginnastica ritmica di serie A1, A2 e B. Tra i volti noti della ritmica sono attesi Sofia Raffaelli, vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, e la tedesca Darja Varfolomeev, campionessa del mondo. C’è grande attesa anche per l’esibizione delle “Farfalle” , la nazionale di ginnastica ritmica che ha raccolto molti successi in tutte le competizioni internazionali. L’evento, organizzato dalla Gymnica 96, che gareggia in A2, è stato possibile grazie al nuovo accordo di programma tra la Federazione Ginnastica Italiana e la Regione Emilia Romagna Sport Valley. Nel fine settimana si contenderanno la seconda tappa del campionato 37 squadre (12 per ogni categoria), per un totale di 200 atlete. Il week end si aprirà sabato alle 15 con la serie A2 e alle 18.30 toccherà all’A1. Prima delle due gare ci sarà l’esibizione delle ‘Farfalle’. Un momento particolare sarà riservato alla ginnasta ravennate ed ex allieva della Gymnica 96 Milena Baldassarri, ritiratasi a dicembre dopo una carriera che l’ha vista partecipare alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 e di Parigi del 2024. Per l’occasione ritirerà un riconoscimento. Domenica alle 10 ci sarà la serie B, ma prima si esibirà Gianni Ballardini, atleta tesserato per la Gymnica 96, tra i migliori a livello internazionale.

La Gymnica96 si presenterà con una squadra formata soltanto da italiane, avendo schierato l’ungherese Hanna Panna Wiesner nell’ultima prova ad Ancona, e farà scendere in pedana le gemelle Martina e Sofia Minotti, Aurora Benedetti e Ginevra Finotto, arrivata in prestito dall’Udinese.

«Il nostro obiettivo è preservare la permanenza in A2 - spiega l’allenatrice Chiara Domeniconi - ovvero evitare le ultime tre posizioni. Le ragazze si stanno allenando con grandissimo impegno e con ancora più determinazione del solito come avviene sempre nei giorni precedenti ai grandi eventi e sono bravissime a far conciliare le quattro ore di allenamento quotidiane per sei giorni alla settimana con gli impegni scolastici e la normale vita di adolescenti».

A fare il tifo l’assessore Kevin Bravi: «Il lavoro che sta facendo la Gymnica 96 è notevole. A settembre le atlete potranno ritornare nella palestra di via Isonzo, dove i lavori stanno procedendo secondo i programmi. Sono molto contento che ad ospitare l’evento sia il Pala Galassi, struttura nella quale ci sono stati importanti interventi. Ne seguiranno altri a partire da maggio per terminare a settembre, compatibilmente con le attività artistiche in programma e con quelle della pallacanestro».