Forlì, ginnastica gratis per gli over 60 in cinque parchi della città

Ginnastica di ogni genere e sempre gratuita in cinque parchi di Forlì, a partire dal 12 maggio e fino al 20 settembre, rivolta in particolare agli over 60, ma aperta a tutta la cittadinanza. Con lezioni proposte da istruttori professionali, dal martedì al sabato, sia di mattina che di sera per tutto il periodo della bella stagione (tranne le due settimane centrali di agosto) per promuovere la salute e i sani stili di vita. E’ “Salute in Comune”, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Uisp, con Croce rossa, Avis e Forlìfarma che “misurerà” anche lo stato di salute di chi fa le attività.

Il sabato, infatti, al Parco Urbano, ci sarà un hub dove alcuni professionisti controlleranno i parametri vitali (pressione, glicemia, saturazione) delle persone segnandole in una cartella. Così da verificare le eventuali differenze all’inizio e alla fine del percorso di lezioni. A presentare la novità, questa mattina in una conferenza stampa in Comune, l’assessore allo Sport Kevin Bravi, il consigliere comunale (La Civica-Forlì Cambia) Leonardo Gallozzi, il vicepresidente di Uisp Forlì-Cesena Alessandro Chella, l’amministratore unico di Forlìfarma Vittorio Manes e i rappresentanti delle associazioni. L’obiettivo è di coinvolgere quante più persone possibili e, magari, di riuscire a proporre le lezioni sette giorni su sette. Salute in Comune, rileva Gallozzi, “racconta la visione di sport che vogliamo dare: non solo legata alle prestazioni ma con lo scopo di promuovere uno stile di vita attivo, utile a rafforzare salute psicofisica dei cittadini”. Si tratta di un progetto “più unico che raro”, che coinvolge cinque parchi in diverse zone della città (Urbano, Dragoni, Buscherini, Incontro, Polisportivo Giulianini) per favorire la partecipazione e anche le relazioni sociali.

Per il vicepresidente Uisp Forlì-Cesena è fondamentale “portare nei parchi le attività per farle frequentare da tutti, magari anche a chi si sente solo”. Dello stesso avviso Manes di Forlìfarma: “Questa iniziativa è da sposare dato che riguarda la promozione di corretti stili di vita, sui quali siamo impegnati”. E infatti all’Hub del parco Urbano il sabato ci saranno due farmacisti per misurare i parametri.